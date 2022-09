Anthony Moris opnieuw in de clinch met Eupen-supporters, stelt de politie een PV op? “Het is triest dat kinderen mij beledigen”

Flashback naar oktober vorig seizoen: Union-doelman Anthony Moris gaat in Eupen tegen de vlakte nadat hij door de thuisfans bekogeld werd door aanstekers en bier. De wedstrijd zou voor tien minuten gestaakt worden. Het kwam Moris ook nu zondag tijdens de 1-2 overwinning bij ieder balcontact op een striemend fluitconcert te staan. Moris ging na de winning goal nog even de supporters uitdagen, iets wat hem nog een proces-verbaal kan opleveren.

Dat Moris na de winning goal met enkele gebaren de Eupen-supporters ging uitdagen, zorgde ervoor dat de situatie escaleerde. De doelman zou nog een proces-verbaal kunnen ontvangen van de politie. “Dat heb ik inderdaad ook gehoord”, aldus de Luxemburgse international.

“Ik ging na het laatste fluitsignaal naar de doelman van de tegenstander aangezien ik weet hoe zuur het is om in het slot nog een tegengoal te slikken. Mijn reactie nadien bij het thuispubliek was misschien niet de beste, maar ik ben ook maar een mens. Het is triest om zulke verwijten te horen vanuit de tribunes, zeker wanneer het kinderen zijn. Het is hier niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dan prijs ik mij gelukkig dat ik voor Union speel, waar de supporters wel het goeie voorbeeld geven.”