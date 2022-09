“Telewerk redde 35 levens op de weg vorig jaar”

Telewerken raakt steeds meer ingeburgerd in de werkgewoontes: op vier jaar tijd is het aandeel telewerkers nagenoeg verdubbeld. Daardoor worden er elke dag miljoenen kilometers minder gependeld, en dat komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Dat blijkt maandag uit een studie van de federale overheidsdienst Mobiliteit en gegevens van het verkeersveiligheidsinstituut Vias.

Uit een enquête bij 1.250 werknemers blijkt dat 32 procent minstens een dag per week telewerkt. In 2018 was dat nog 17 procent. Vooral de coronacrisis gaf het telewerken een enorme boost. Brusselaars blijken vaker te telewerken: 43 procent van de Brusselse respondenten telewerkt minstens een dag per week, tegenover 33 procent van de Vlamingen en 28 procent van de Walen.

Meer telewerk betekent ook minder pendelaars. Zo wordt er nu elke dag 35 miljoen kilometer aan verplaatsingen vermeden, waarvan 14 miljoen kilometer aan autoritten. In 2018 ging het om 9 miljoen afgelegde kilometers minder per dag.

Vias berekende dat er vorig jaar meer dan 3.000 ongevallen met letsels vermeden zijn op de Belgische wegen dankzij het toegenomen telewerk. Er werden 35 levens gered en er werden 242 zwaargewonden vermeden in het verkeer.

“Telewerk verder promoten is belangrijk om de federale doelstelling in het kader van ‘All for Zero’ te kunnen bereiken”, stelt de FOD Mobiliteit. De ambitie is om het aantal verkeersdoden te halveren tegen 2030 en naar nul verkeersdoden te gaan tegen 2050.

In 2021 vielen er volgens cijfers van Vias 484 dodelijke slachtoffers in het verkeer in België.