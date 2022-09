Nederlaag van KV Kortrijk tegen Anderlecht zindert na bij Kristof D’Haene: “Acht goals binnenkrijgen in twee duels, dat doet pijn”

Geen stunt voor KV Kortrijk op het veld van Anderlecht. De interlandbreak komt als geroepen. De spelers kunnen een korte pauze gebruiken, want erna wacht er een duel met de autoritaire leider van de competitie. “Het is een mooie uitdaging om Antwerp thuis te kloppen.”

De crisis is even afgewend bij Anderlecht. De Brusselaars pakten een verdiende en mooie zege tegen KV Kortrijk én dat zonder echt fel te moeten doorduwen op het gaspedaal. “Het doelpunt van Selemani kwam er met een gelukje”, zei kapitein Kristof D’Haene na de wedstrijd. “Na onze aansluitingstreffer maakten ze meteen het derde doelpunt en dan weet je dat het boeken toe is op Anderlecht. We hebben eigenlijk nooit echt aanspraak gemaakt op een punt.”

Voor de tweede week oprij moest Veekaa-doelman Marko Ilic vier ballen uit zijn net halen. Toen verloren de mannen van Custovic in het eigen Guldensporenstadion met 1-4 van KV Mechelen. “Het doet pijn dat we acht doelpunten binnenkrijgen in amper twee wedstrijden. Dat is gewoon niet goed. Ik weet niet precies waar het probleem ligt. Dat zullen we zeker intern bespreken. We zullen de match goed analyseren en we zullen tijdens de interlandbreak eens de kopjes bij elkaar moeten steken.”

Stunt tegen Antwerp?

Het eerste duel van een stevig drieluik ligt achter de rug voor KV Kortrijk. Nu rest er nog Antwerp en Genk. Pittig. “Onze thuisreputatie is wat verdwenen”, aldus D’Haene. “We moeten maken dat die zo snel mogelijk terugkomt. Voor ons is het een mooie uitdaging om Antwerp thuis te kloppen. Waarom zou dat niet lukken? We hebben twee weken de tijd nu om ons daarop voor te bereiden.”