Ze waren al gelekt, nu zijn ze officieel: in deze rode shirts met vlammen spelen de Rode Duivels op het WK

De Rode Duivels trekken naar het komende WK voetbal in Qatar met nieuwe truitjes. Adidas lanceerde maandag alvast de rode thuisoutfits waarmee onze nationale ploeg de groepsfase met Canada, Marokko en Kroatië aanvat. Met vlammen op de armen, dus.

De Rode Duivels debuteren in het nieuwe tenue in de Nations League-wedstrijd tegen Wales.

“De KBVB en Adidas presenteren met trots het nieuwe thuistenue voor de Rode Duivels, Red Flames en alle andere nationale ploegen van de KBVB”, klinkt het. “In het verleden werden nieuwe thuistenues traditioneel gelanceerd door en voor de Rode Duivels (mannenteam) met een afgeleide versie voor de Red Flames (vrouwenteam). Die versie werd vaak onopvallend gelanceerd. Nog niet zo lang geleden werd, in steun voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, een zwart thuisshirt gelanceerd voor de Red Flames. Deze keer presenteren de Rode Duivels en Red Flames hand in hand een verenigde look voor alle nationale voetbalploegen die België op het hoogste niveau vertegenwoordigen.”

Zoals algemeen verwacht, vormt een rode basis met zwarte en gele details de verenigde look en de totale vertegenwoordiging van de Belgische nationale kleuren. Het shirt is voorzien van een dynamische, grafische vlammenprint op beide mouwen. Dat is een rechtstreekse reflectie van elementen die zowel met de Duivels als Flames te maken hebben en een herinnering aan de tegenstanders wat ze kunnen verwachten van een wedstrijd tegen een Belgisch team.

