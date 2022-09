Europese gasprijs zakt tot laagste peil in twee maanden

De prijs van Europees gas op de internationale markten zet zijn daling maandag voort. De toonaangevende Nederlandse TTF-future zakte maandagochtend met bijna 7 procent tot 175 euro per megawattuur. Dat is het laagste peil sinds 25 juli. Maar tegenover het jaargemiddelde voor deze periode, kost aardgas nog altijd ongeveer zeven keer meer.

De maatregelen die heel wat landen in Europa hebben genomen om de energiecrisis te bekampen, beginnen effect te hebben, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg. Grootverbruikers als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben hun afhankelijkheid van Russisch gas afgebouwd. Daarnaast werkt ook de Europese Commissie aan maatregelen.

In Duitsland nam de overheid vorige week de controle over de Duitse activiteiten van het Russische olieconcern Rosneft. Berlijn zou ook gesprekken voeren over de nationalisering van de grootste gasimporteurs van het land, inclusief het noodlijdende Uniper en VNG, schrijft Bloomberg. De Britse regering werkt op zijn beurt aan een plan van 40 miljard pond om de energiekost voor bedrijven te halveren. En ook Frankrijk wil de prijs voor de consument onder controle houden.

Verwacht wordt dat met het dalen van de temperaturen, het gasverbruik de volgende weken zal toenemen in Europa. De traders houden daarbij volgens Bloomberg vooral de gasvoorraden in de gaten: die liggen nu op gemiddeld 86 procent, met zelfs 90 procent in Duitsland.