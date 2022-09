‘Airbnb-verhuurder’ blijkt megapooier met 500 dames op zijn lijst: “Hij parasiteerde op kwetsbare vrouwen”

Een veertiger uit Merelbeke die jarenlang kamers verhuurde aan honderden illegale prostituees, stond maandag voor de rechter. Voor de fiscus was hij een actief Airbnb-verhuurder met panden in Gent, Oudenaarde en Wetteren, maar in de praktijk bleek hij zijn kamers voor iets heel anders dan vakantie te verhuren. Zelf ontkent hij alles. “De prijzen waren conform de markt. Ik verhuurde enkel.”

314.000 euro op zijn persoonlijke rekening, nog eens 107.000 euro op een rekening van een van zijn vennootschappen. “Allemaal geld afkomstig van kamerverhuur aan illegale prostituees.” De openbaar aanklager schetste maandag in de Gentse rechtbank hoe lucratief het handeltje wel was.

De beklaagde is een 43-jarige Merelbekenaar die samen met zijn ex-partner, een vrouw van 44 jaar uit Lochristi, terechtstaat. Het koppel wordt ervan beschuldigd zwaar te hebben verdiend aan de zwendel en – zoals de aanklager het verwoordde – “parasitair misbruik” te hebben gemaakt van kwetsbare vrouwen.

Vijfhonderd vrouwen

De handel loopt volgens het gerecht terug tot in 2017. De man begon kleinschalig en verhuurde in Kortrijk drie kamers aan illegale sekswerkers uit China, Venezuela en de Dominicaanse Republiek. Al snel volgden andere panden in Oudenaarde, Wetteren en Gent.

Onder meer in de Opvoedingstraat en de Steenhouwersstraat in Gent had de man ‘Airbnb-kamers’ in gebruik. “Per week vroeg hij 490 euro per kamer”, legde de procureur uit. Zijn ex-partner ging in de eerste jaren mee ‘op ronde’ langs alle kamers om het geld te innen.

Alles werd netjes bijgehouden in een schema. Zelf verklaarde de man aan liefst vijfhonderd dames te hebben verhuurd. Administratief liet hij die inkomsten inboeken als Airbnb-verhuur.

Twee miljoen euro

Het Openbaar Ministerie wil dat de man 2 miljoen euro terugstort. “Het draaide om puur geldgewin”, klonk het maandag. “De dames leefden in armoede en kwamen hier werken om geld te kunnen storten aan hun familie. Tijdens corona draaide de pandenverhuur volop en vroeg de beklaagde nog een overbruggingsuitkering aan.”

Er hangt de man drie jaar cel boven het hoofd. Zelf houdt hij zijn onschuld vol. Zijn advocaat vroeg maandag de vrijspraak of eventueel een lichte straf. “Hij dacht dat het niet strafbaar was”, pleitte zijn advocate, Elisabeth Van Peteghem. “De dames bevestigen dat: ze voelden zich niet misbruikt, de prijzen waren conform de markt. Hij verhuurde alleen kamers en zette nooit aan tot prostitutie.”

Ook zijn ex-partner, die aankijkt tegen één jaar cel, vroeg de vrijspraak. “Ze heeft tientallen keren gevraagd aan haar ex of deze feiten strafbaar waren en hij zei van niet”, pleitte advocaat Pieter-Jan Smet. “Ze was zich van geen kwaad bewust.”

Het vonnis valt op 3 oktober.