Cercle Brugge grijpt in en zet trainer Dominik Thalhammer op straat, assistent Miron Muslic wordt 21ste (!) coach in evenveel jaar

Met drie degradanten is de druk onderin groot in de Jupiler Pro League. Na Karim Belhocine is Dominik Thalhammer de tweede coach die wandelen wordt gestuurd. De man die vorig seizoen de powerplay en press invoerde bij Cercle en daarmee na zijn komst 24 op 30 behaalde en zelfs Club Brugge en Anderlecht klopte, wordt nu afgerekend op de resultaten. De eigenaars uit Monaco zien Cercle dit seizoen graag als achtste eindigen en dan valt een start met 6 op 27 natuurlijk ferm tegen. Het was al snel duidelijk dat het effect van de fameuze press snel was uitgewerkt. Op de tweede speeldag won Cercle wel nog tegen Anderlecht maar het was tegen tien man en met 1-0. Tot voor zaterdag had men in acht matchen ook amper drie keer gescoord. De thuismatch tegen Oostende moest zaterdag dus gewonnen worden en dan zou er (nog) niks aan de hand geweest zijn.

Paul Mitchell, de grote sportieve baas van AS Monaco was zaterdag op doortocht naar Reims waar AS Monaco zondagmiddag speelde en pikte ook de match van Cercle nog mee. Hij zag de Brugse ploeg domineren en na een gemiste strafschop vrij makkelijk 2-0 uitlopen. Yves Vanderhaeghe, zaterdag voor het eerst terug in Brugge na zijn ontslag eind vorig jaar, voerde in de rust drie wissels door en ging met vijf aanvallers spelen. De Japanner Ueda miste voor Cercle nog een unieke kans op de 3-0 en groen-zwart deemsterde volledig weg. Meer zelfs, het mocht zich nog gelukkig prijzen met de 2-2. Het management oordeelt nu dat er vanop de bank tactisch niet werd ingegrepen op de zet van Vanderhaeghe. Uitgerekend de coach die wegens een gemis aan methodiek en tactiek vorig jaar na een zege tegen KV Mechelen werd afgeserveerd, duwde Cercle en zijn opvolger nu kopje onder.

September is dus de maand niet van Dominik Thalhammer. Twee seizoenen geleden maakte de ex- bondscoach van de Oostenrijkse vrouwen furore met LASK Linz maar in het daaropvolgende seizoen werd hij in september vorig jaar al snel ontslagen. Dat overkomt Thalhammer nu dus opnieuw. Met de gereserveerde maar steeds correcte Oostenrijker verdwijnt een trainer door het achterpoortje van 1A. Een snelle terugkeer zit er vermoedelijk niet in voor de man die zich doorgaans low profile hield. Veel tegenstanders maakten na een match tegen Cercle steeds dezelfde conclusie: “Een moeilijke tegenstander die loopt en vliegt maar met voetbal heeft het allemaal weinig te maken”, luidde het keer op keer. Of de 40-jarige Miron Muslic dat roer nu kan omgooien is een groot vraagteken. Muslic streek na het vertrek van Thomas Buffel vorig jaar in oktober als T2 neer bij Cercle en werkte Yves Vanderhaeghe al gauw behoorlijk op de zenuwen. Toen Vanderhaeghe thuis zat met covid en bij het overlijden van zijn vader nam Muslic over en profileerde zich meteen nogal sterk. Dat bleef hij ook doen en wie een beetje vertrouwd is met het reilen en zeilen bij Cercle, weet dat Muslic al sinds zijn komst een belangrijke rol speelde.

“Miron zit er inderdaad dicht op en is enorm gedreven”, weet kapitein Hannes Van der Bruggen. ‘Dominik Thalhammer was rustiger op dat vlak en wordt nu vooral afgerekend op te weinig punten. Ik vind het jammer voor de coach maar zo gaat het nu eenmaal in ons wereldje. Positief is dan weer dat het geen stijlbreuk wordt, Miron Muslic zal voortbouwen op wat er al is.”

Hannes Van der Bruggen is 20 maanden bij Cercle maar is met Muslic na Clement, Vanderhaeghe en Thalhammer al aan zijn vierde coach toe. Cercle is dus een trainerskerkhof. De jongste 10 jaar was Fred Vanderbiest de enige die het seizoen mocht uitdoen maar ook hij vertrok na 1 jaar. Sinds 2000 is Miron Muslic al de 21ste trainer van Cercle en hij weet nu dus al wat hem straks te wachten staat.

Carlos Avina hakte als sportief verantwoordelijke de knoop door en verdedigt zijn beleid.

“Ik heb met meerdere mensen overlegd en had het gevoel dat Dominik niet meer voor een ommekeer zou zorgen. Hij was de jongste tijd ook op teveel andere zaken gefocust en stond niet open voor dialoog en verandering. We misten flexibiliteit en een alternatief plan. Langer wachten had geen zin want we zijn ervan overtuigd dat er meer dan voldoende kwaliteit is om veel beter te doen. Miron Muslic gaf vorig jaar ook al de aanzet voor de ommekeer en verdient nu voluit zijn kans.”