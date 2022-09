Youri Tielemans kan hoofd leegmaken bij Rode Duivels na dramatische start met Leicester: “Geen leuke situatie”

Leicester staat na zeven speeldagen in de Premier League allerlaatste met één schamel punt. Dat puntje behaalden Tielemans en co. al op de eerste speeldag op het veld van Brentford. Daarna liep het voor geen meter meer. De afgelopen twee wedstrijden slikten The Foxes liefst elf doelpunten (5-2 verlies tegen Brighton, 6-2 verlies tegen Tottenham). “Ik ben blij eens andere lucht op te snuiven. Het is altijd leuk bij de Rode Duivels te zijn, hier kan ik mijn hoofd eens leegmaken”, vertelt Tielemans op de persconferentie.

“Elke week zo zwaar verliezen, is echt erg”

“Het is geen leuke situatie bij Leicester”, geeft Tielemans toe. “We verliezen veel en we verliezen zwaar. We zijn als groep aangeslagen. Zeker na zaterdag. Elke week zo zwaar verliezen, is echt erg. We moeten deze interlandbreak gebruiken om weer op te laden. Ik kan het wel moeilijk van mij afzetten want dat blijft malen in mijn hoofd. Alleen mijn kinderen zorgen er soms voor dat ik er niet aan denk. Op de club is het dan weer moeilijk. Ook deze zomer is het niet makkelijk geweest met die mogelijke transfer in het achterhoofd.”

Afgelopen zomer kwam er dus verrassend geen transfer voor Tielemans, die zijn laatste contractjaar ingaat bij Leicester. “Ik ga daar niet te veel over zeggen”, aldus Tielemans. “Mijn familie is daar heel gelukkig en dat is toch ook belangrijk. Ik heb die transfer niet gedaan omdat ik altijd heb gezegd dat het project bij mij moet passen. Het is niet omdat het nu slechter gaat bij Leicester dat ik spijt zou hebben. Ik heb in de eerste wedstrijd een strafschop gemist, maar dat zijn dingen die gebeuren.”

WK altijd speciaal

Is het WK in Qatar extra belangrijk voor Tielemans, aangezien hij na dit seizoen een vrije speler is? “Dat WK heeft er niets mee te maken”, is Tielemans duidelijk. “Het is altijd een eer om voor de nationale ploeg te spelen en een WK is altijd speciaal. Of je dan in je laatste contractjaar zit of niet. Het is ook niet zo dat ik dagelijks met de club praat over mijn verlenging of niet. Dat is werk voor mijn makelaar. Uiteindelijk beslis ik wel. Er was sprake van verschillende clubs maar ik ga daar niet verder op in.”

Eerder op de dag maakte de voetbalbond de nieuwe shirts voor het WK bekend. Een opvallend design met vlammen op de mouwen en de kousen. Geslaagd? “Over smaken kan men discussiëren, ik ga me daar niet in mengen. We moeten daar nu mee spelen. Als we winnen, zal het een mooi truitje zijn.”

© BELGA