Zulte Waregem-aanwinst Alioune ‘Badou’ Ndour predikt positivisme: “Elkaar vooral helpen om uit dit dal te klimmen”

Alioune Ndour (24) kreeg bij Zulte Waregem afgelopen weekend zijn eerste basisplaats van trainer Mbaye Leye. Gezien de pijnlijke nederlaag en de tuimeling naar de laatste plek in het klassement, werd het een basisdebuut in mineur voor de Senegalees. Al verliest hij er allesbehalve zijn optimisme door. “Ik wil de ploeg met mijn positivisme vooruit helpen.”

Het had wat voeten in de aarde – zo wilde zijn club vorige club FK Haugesund lange tijd niet meewerken aan de transfer van zijn sterkhouder –, maar op de slotdag van de transferperiode slaagde Zulte Waregem er toch in om Alioune ‘Badou’ Ndour naar de Elindus Arena te halen. “Het was inderdaad een moeilijk dossier”, kan de Senegalees er nu wel om lachen. “Maar ik ben blij dat Zulte Waregem is blijven aandringen en dat de deal uiteindelijk rond is geraakt. Nu ben ik hier en daar ben ik heel gelukkig om.”

Ook al is de situatie bij Essevee, dat na negen speeldagen troosteloos laatste staat, verre van ideaal. Al schrikt dat de aanvaller niet af. “Ik wist dat ik in een team zou terechtkomen dat onderaan het klassement staat, maar daar stond ik op dat moment niet bij stil. Ik houd gewoon van voetbal en ben ervan overtuigd dat deze club me kan helpen om een volgende stap in mijn carrière te zetten. Het voetbal is hier bijvoorbeeld anders dan in Noorwegen. Het niveau ligt hoger en er wordt veel fysieker gespeeld. Daar zal ik toch nog wat aan moeten wennen”, vertelt hij nuchter.

Maar wat kan Badou, zoals hij het liefst genoemd wordt, dit Zulte Waregem bijbrengen? “Ik kan zowel in de punt als op de flanken uitgespeeld worden en kan voor energie en snelheid in het team zorgen”, klinkt het. “Ook wil ik mijn positivisme op het team overbrengen.” En dat bleek afgelopen weekend ook op het veld. Bij zijn wissel bleef hij zijn ploeg immers aanvuren, ondanks de 0-3-achterstand. Opvallend, al vindt hij dat zelf niet meer dan normaal. “Ik moet niet kwaad zijn als ik gewisseld word, hè. Vervangingen horen bij het voetbal en daarbij: het gaat niet om mij, maar om het team. Nu moeten we vooral elkaar helpen om uit dit dal te klimmen.”

Hoe dan ook is het voor hem niet evident om zich te settelen bij een team waar het voorlopig niet draait. Al wil Badou daar niet te hard op focussen. “Dat klopt wel, maar ik ben vooral naar hier gekomen om het beste van mezelf te geven en het team te helpen. Dat zal dan ook wel loslopen.” Het kan ook helpen dat er bij Essevee enkele landgenoten rondlopen. Al kende hij hen tot voor kort niet. “Van de trainer had ik weleens gehoord en ondertussen weet ik ook dat hij hier de clubtopschutter aller tijden is. Hij zal me dus zeker veel dingen kunnen bijbrengen. Op het vlak van afwerking en positionering, bijvoorbeeld.”

Geen zomerstop

Voor Badou is het wel al een lang seizoen geweest. Zo startte zijn seizoen in Noorwegen al in april en had hij sindsdien geen zomerstop. De vraag is dan ook hoe het met de mentale en fysieke vermoeidheid gesteld is. “Ik heb inderdaad al veel gespeeld, maar ondanks de vermoeidheid zal ik wel steeds alles geven”, zegt hij daar zelf over. Het kan helpen dat er nu dankzij de interlandperiode wat tijd is om te recupereren. Al ligt er bij Essevee wel veel werk op de plank. Na de break volgen immers wedstrijden tegen Westerlo, OH Leuven en KV Kortrijk, en dan kan Essevee maar beter punten pakken. “Of die break nu op een goed of een slecht moment komt, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat we nu vooral positief moeten blijven”, besluit Badou.