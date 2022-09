Matisse Samoise (AA Gent) slaat mea culpa na offday in Genk: “Ik zoek geen excuses”

Samoise in duel met Trésor. De jonge Gentenaar was niet in zijn normale doen tegen Genk. — © BELGA

Zondagmiddag verscheen de 20-jarige rechterflankspeler aan de aftrap op bezoek bij Racing Genk. De jonge Gentenaar bleek voldoende hersteld van een spierblessure, maar kon vooral voor rust allesbehalve overtuigen. “Allicht was het gewoon een mindere dag, dat kan nu eenmaal gebeuren. Alles liep wat moeilijker, vooral in de eerste helft.”

Vorige donderdag gaf Samoise nog forfait voor de Europese partij tegen het Ierse Shamrock Rovers, maar drie dagen later tekende hij alweer present. “Ik had eigenlijk geen last meer, maar mijn eerste helft was duidelijk minder. Na rust liep het iets beter, maar voor de pauze was het gewoon te weinig wat ik bracht”, wond de immer oprechte Samoise er geen doekjes om.

In die boeiende eerste helft kwam de Gentenaar tot tweemaal toe in scoringspositie, maar telkens liep er op het beslissende moment iets fout. “Toen Laurent de bal naar mij speelde, week die nog lichtjes af op de voet van een tegenstander en daardoor had ik toch nog wat meer werk om die bal te controleren. Als ik iets sneller handel en met mijn linkervoet trap, zat er misschien meer in.”

“Bij die tweede fase was ik al lichtjes uit balans. Ik koos er bewust voor om een beweging naar rechts te maken om mezelf beter aanspeelbaar te maken, maar de bal was net iets te ver. Als ik iets sneller kan controleren, heb ik allicht meer kans om af te werken, maar het zat gewoon niet mee”, zuchtte Samoise, die uiteindelijk niet tevreden kon zijn over prestatie.

Toch weigerde de Gentse belofte-international zijn blessure in te roepen als excuus. “Ik zat inderdaad moeilijk in de match. Allicht was het gewoon een mindere dag, dat kan nu eenmaal gebeuren. Alles liep wat moeilijker, vooral in de eerste helft. Ik zoek dan ook geen excuses en wil die blessure niet inroepen als verklaring voor mijn mindere prestatie, want ik ondervond er nog nauwelijks hinder van.”

Zure tegengoal

Ook Hugo Cuypers bleef met een fikse kater achter na de late winning goal van Genk-kapitein Brian Heynen. “Het was een heel intense wedstrijd waarbij we uiteindelijk ook de beste mogelijkheden konden claimen”, stak de Gentse topschutter van wal. “Jammer dat we op het einde nog die tegengoal slikken, dat is heel zuur.”

In de tweede helft leek Cuypers zelfs nog op weg naar de openingstreffer nadat hij Genk-verdediger Cuesta de bal kon ontfutselen. “Ik aarzelde niet in die fase, maar vertraagde wat om de uitkomende Vandevoordt te kunnen zien. Cuesta vertraagt natuurlijk niet en kan zo de bal nog heroveren. Misschien had ik mijn lichaam beter moeten zetten in die fase. Nu staan we hier met drie op negen, maar het seizoen is nog lang en we hebben ook wel een drukke periode achter de rug.”

Toch ziet Cuypers zeker nog voldoende mogelijkheden voor de Buffalo’s om een plaats in de top vier te bemachtigen. “OH Leuven is nog niet zo ver weg. Maar we vergeten inderdaad onszelf te belonen. Bovendien moeten de teams die nu bovenaan staan ook nog tegen elkaar aantreden, daar moeten wij dan optimaal zien van te profiteren. Het eerste deel van de competitie was degelijk, maar we hebben niet het aantal punten gehaald dat we verdienden, daar moeten we aan werken.”