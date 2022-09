“40 seizoensarbeiders bij bedrijf Van der Velpen in Bekkevoort worden niet betaald en leven in erbarmelijke omstandigheden”

Een veertigtal Poolse en Roemeense seizoensarbeiders van het fruitbedrijf Van der Velpen in Bekkevoort zou geen betalingen hebben ontvangen voor hun werk. Dat meldt ABVV-secretaris Bert Verhooghe maandag. De arbeiders zouden ook in “erbarmelijke” omstandigheden moeten leven op het domein.

“Moderne slavernij”, noemt Verhooghe de praktijken. Via de Europese sociale vakbond werd Verhooghe op de hoogte gebracht. De arbeiders zouden twee weken geen loon hebben gekregen. Volgens de ABVV-secretaris was het bedrijf niet in orde met de juiste gelegenheidsformulieren voor de werknemers. Zodoende kon het bedrijf het betalen van de RSZ-bijdrage ontlopen.

In de tijd dat de seizoensarbeiders aanwezig waren om te werken op het bedrijf, zouden ze ook geen maaltijden of drinken gehad hebben maar konden ze enkel appels, die het bedrijf kweekt, te eten krijgen. De hygiënsche omstandigheden waren “schrijnend”. Ondertussen zou het merendeel van de veertig werknemers alweer naar hun thuisland vertrokken zijn omwille van de situatie. Er zouden zich nog zeven arbeiders op het bedrijf bevinden.

Het arbeidsauditoraat van Leuven is op de hoogte gebracht van de zaak en bevestigt dat er een onderzoek loopt. Het bedrijf zelf wou niet reageren op de aantijgingen.