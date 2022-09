Sint-Truiden start tuchtprocedure tegen financieel directeur Luc Vandijck na grote lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren

Het schepencollege van Sint-Truiden heeft beslist om een tuchtprocedure te starten tegen financieel directeur Luc Vandijck. Dat zegt schepen Jelle Engelbosch (N-VA). Vorige vrijdag werd bekend dat Vandijck, zonder medeweten van het stadsbestuur, een lening van in totaal 65.000 euro, verdeeld over twee schijven, had toegestaan aan oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V). Na die berichten stapte Veerle Heeren (CD&V) vrijdag op als burgemeester. Wie haar zal vervangen, is nog niet beslist.

Cleeren kreeg de renteloze lening nadat zijn zoon in 2014 plotseling stierf. Hierdoor kwamen de schuldeisers bij de oud-burgemeester aankloppen, en daardoor dreigde hij zijn woning kwijt te geraken. Uiteindelijk kreeg Cleeren via Vandijck een lening van in totaal 65.000 euro, die hij in schijven terug moest betalen. Toen Cleeren vorig jaar overleed stond er nog een bedrag van 39.000 euro open.

Het Truiense schepencollege besliste maandagmorgen om de tuchtprocedure tegen financieel directeur Luc Vandijck (56) op te starten met de bedoeling de man preventief te schorsen. Vrijdag pleitte Ludwig Vandenhove (Vooruit) er op TV Limburg al voor om een onderzoek te starten over hoe Vandijck de lening kon toekennen zonder het medeweten van het schepencollege. Ook het schepencollege wou hier het fijne van weten en dus startte het de tuchtprocedure tegen de financieel directeur.

Procedurefouten vermijden

“We waren daar natuurlijk ook al mee bezig”, zo laat Engelbosch weten. “We moeten ons natuurlijk wel aan de procedures houden en vooral geen procedurefouten maken. We hebben gezocht op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat er een onderzoek start en dat iemand definitief geschorst wordt. Dat hebben we onderzocht en hebben we de eerste stappen gezet. Nu moet er een tuchtonderzoeker aangesteld worden.”

Veerle Heeren.

Die beslissing moet genomen worden door de gemeenteraad. Even werd eraan gedacht om hiervoor een extra gemeenteraad bij elkaar te roepen. “Dat is echter iets wat je niet op 24 uur regelt natuurlijk. Omdat we echt geen fouten willen maken gaat dit waarschijnlijk op de geplande gemeenteraad gebeuren van aanstaande maandag.”

Ludwig Vandenhove (Vooruit) reageerde positief op het nieuws van de tuchtprocedure tegen Vandijck. “Wij hadden dat vanuit de partij voorgesteld. We hebben dat gevraagd na de berichtgeving en we hebben dan de voorlopige schorsing van de financieel directeur gevraagd om te onderzoeken wat er echt gebeurd is. In die zin zijn de meerderheidspartijen op de vraag van de oppositiepartij Vooruit ingegaan.”