Eindtermen worden ‘minimumdoelen’: wat is er beslist? En wat verandert er voor de leerlingen?

Aflevering elfendertig in de soap rond de eindtermen. Na de vernietiging van die eindtermen door het Grondwettelijk Hof zijn de koepels en onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) nu overeengekomen om de kaasschaaf boven te halen. “We moeten ons afvragen of het wel zin heeft om leerlingen in wetenschappen-wiskunde Franse literaire stromingen te leren”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).