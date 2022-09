Of Thibaut Courtois zin heeft in de Nations League? “Euh, neen. Maar deze matchen zijn wel goed voor het WK”

Het is weer zover: eind deze week is de Nations League terug. Komende donderdag nemen de Rode Duivels het in het Koning Boudewijnstadion op tegen Wales, zondag volgt de verplaatsing naar Nederland. Inzet: een plaats in de Final Four. Maar voor Thibaut Courtois is dat tweeluik niet meer dan een goede voorbereiding voor het WK.

Zondagavond won Courtois de Madrileense derby nog met Real op het veld van Atlético. De Belgische doelman liet zich betrappen op een zeldzaam foutje, maar dat had geen grote gevolgen: De Koninklijke pakte toch gewoon de drie punten.

Na afloop blikte Courtois al vooruit op de komende interlands met de Rode Duivels. “Heb je zin in de Nations League?”, vroeg Filip Joos van Play Sports aan de Belgische nummer één. “Euh, neen”, antwoordde Courtois eerlijk.

In juni klaagde Courtois ook al over de vele wedstrijden in de Nations League. “Nu is het wel een beetje anders”, herpakte Courtois zich. “Uiteindelijk zijn deze matchen natuurlijk wel goed voor het WK. Zo moeten we de matchen aanpakken. Natuurlijk willen we beide wedstrijden wel winnen en ons hopelijk kwalificeren voor de Final Four, dus nu zijn ze wel nuttig. Anders hadden we een tweetal oefenmatchen tegen een Aziatische of Afrikaanse tegenstander, zoals we dat altijd doen voor een WK. Maar in juni is de Nations League gewoon dooddoenerij voor de spelers”, sloot Courtois af. “Een beetje zin dan?”, vroeg Filip Joos nog. “Ja”, lachte de Belgische doelman.