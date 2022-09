Gent

Een gaste werd verkracht in een hotel in Gent, maar degene die ze aanwijst als dader – een hulpkok (52) van het hotel – ontkent in alle talen. Is er genoeg bewijs of niet? De zaak ligt nu voor bij de rechtbank, maar het Openbaar Ministerie vindt alvast van wel. “Er is geen enkele reden om te twijfelen aan haar versie.”