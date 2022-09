Gent

Het Gentse nachtleven is een van zijn voortrekkers kwijt. Danny Huwé (44), bekend van house-feesten zoals What’s Cookin’ en Curfew, is zondagochtend overleden bij de brand op de spoedafdeling van het ziekenhuis Maria Middelares. “De beste manier om hem te eren, is goede muziek te blijven spelen.”