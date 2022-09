Dominique en Julius Persoone verkozen tot Chocolatier van het jaar met hun ‘The Chocolate Line’: “Mooie erkenning voor het hele team”

Culinaire gids Gault&Millau heeft The Chocolate Line uit Brugge verkozen tot Vlaams Chocolatier van het jaar. “Net nu ik de leiding heb over de productie”, knipoogt Julius Persoone.

Vader en zoon Dominique en Julius Persoone mogen nog maar eens een adelbrief toevoegen aan hun reeds indrukwekkende collectie. Door Gault&Millau werd hun The Chocolate Line verkozen tot Chocolatier van het jaar in Vlaanderen. Een award die nog ontbrak in de prijzenkast.

“Een mooie erkenning, niet alleen voor mij en mijn vader, maar wel voor het hele team. Het is trouwens de eerste keer dat we tot chocolatier van het jaar benoemd zijn. Best grappig, want sinds een jaar heb ik de leiding over de productie”, zegt Julius Persoone, met een knipoog aan vader Dominique. Die was maandag overigens niet bereikbaar voor commentaar. “Hij is momenteel in Mexico, om op onze cacaoplantage de bonen voor volgend jaar te selecteren”, zegt Julius.

“Meer dan een ouderwetse praline”

Gault&Millau roemt The Chocolate Line net om dat ‘van boom tot reep’-principe, waarbij de chocolatier het hele productieproces in handen heeft.

“Dat laatste willen we voor al onze ingrediënten zoveel als mogelijk doortrekken. Zo werken we samen met lokale boeren voor groenten en fruit en maken we zelf onze eigen, natuurlijke kleurstoffen. Daar komt heel wat bij kijken, maar het resultaat is zo veel mooier en lekkerder”, zegt Julius. En bovenal: gesofisticeerder. “We gaan echt voor gastronomische producten, die meer een gerecht zijn dan een ouderwetse praline.”