Opschudding nadat drie jongemannen recent overvallen warenhuis binnenstappen met ‘vuurwapen’

Het trio werd zondagnamiddag rond 14 uur vlak bij de winkel aan het Dynastieplein gespot met een vuurwapen. Er werd, al zeker met de recente overval op het filiaal in het achterhoofd, meteen groot alarm geslagen. Drie ploegen van politiezone Zennevallei snelden ter plaatse en net bij aankomst van de inspecteurs stapte het drietal de winkel buiten. Er werd hen onmiddellijk aangemaand om op de grond te gaan liggen en de handen zichtbaar te houden.

Replica

Bij de veiligheidsfouille die daarop volgde, werd op een van de mannen een vals vuurwapen, een zogenaamde replica, aangetroffen. Verder onderzoek en verhoor van de minderjarige uit Halle en de meerderjarigen uit Halle en Sint-Pieters-Leeuw maakte duidelijk dat ze zich van geen kwaad bewust waren. Ze werden uiteindelijk opnieuw vrij gelaten.

LEES OOK: Politie en parket onderzoeken link tussen verschillende overvallen op filialen van Carrefour Express

Alsof een supermarkt binnenstappen met een vals vuurwapen al niet opmerkelijk genoeg is, deed dit trio er nog een schepje bovenop door er net een winkel uit te kiezen die een week geleden overvallen werd. Dat was bovendien al de zesde overval op korte tijd op een Carrefour warenhuis in de regio, maar dat nieuws was blijkbaar nog niet tot bij de jongemannen geraakt.