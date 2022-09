Vrouw (56) overlijdt na val uit raam, politie pakt 36-jarige kennis van slachtoffer op

De Leuvense politie heeft een verdachte gearresteerd na een verdacht overlijden in de Kardinaal Mercierlaan aan de Naamsepoort in Leuven. Daarbij kwam de 56-jarige Ann D. om het leven na een val uit het raam van haar appartement op het derde verdiep.

Het was iets voor middernacht toen een buurman het lichaam van de vrouw aantrof op de parking. Ze was uit het raam van haar appartement naar beneden gevallen. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse maar konden enkel het overlijden van de vrouw vaststellen.

De 56-jarige Ann D.

“Het was echt een vies zicht”, zegt een koppel dat in het gebouw woont. “We werden wakker van al het licht hier van de hulpdiensten. Ik keek uit het raam en zag haar liggen. Ze was maar half aangekleed, geen broek of rok. En het leek dat ze van hoger dan het derde verdiep was gevallen, de verwondingen waren echt eng. Ik kon de rest van de nacht niet slapen.”

Er werd meteen onderzoek ‘verdacht overlijden’ gestart. Even werd er uitgegaan van zelfdoding, maar al heel snel doken er toch verdachte elementen op. “Ik dacht meteen al dat het niet zomaar een val was”, zegt een buurman. “Het muggenraam lag ook beneden, dat was vreemd. Glas zagen we niet liggen, dus ze is niet door een gesloten raam geduwd. Maar springen doe je ook niet door een muggenraam.”

Stroomversnelling

En dat vermoeden bleek ook juist. Door de vermoedens dat er kwaad opzet in het spel kon zijn, stuurde het parket ook het lab, het afstappingsteam en de wetsarts ter plaatse. Die versterkten het vermoeden dat er meer aan de hand was. “Zondagavond kwam het onderzoek plots in een stroomversnelling, toen er een verdachte in het vizier kwam”, zegt Callewaert. Er werd een 36-jarige man uit Linden gearresteerd die het slachtoffer kende. “Hij bekende betrokken te zijn bij de dood van het slachtoffer.”

“Het verbaast me niet dat er met haar iets zoiets is gebeurd”, klinkt het bij verschillende buren. “Die vrouw had zo veel problemen. Ze had een zware alcoholverslaving. Ze trok ook op met heel fout volk. Hier liepen constant vreemde mannen rond. En als die niet in de buurt waren, kwam ze hier op de gekste uren bij ons aanbellen om geld te vragen. Ze had ook schulden.”

Verschillende buren gaven aan dat ze het slachtoffer liever meden, omwille van het zware alcoholgebruik. Maar sommigen waren wel op de hoogte van problemen naast de drank. Zo zou Ann ook al lange tijd bedreigd worden, mogelijk omwille van schulden.

Of de 36-jarige man één van de mannen was die haar bedreigden, is voorlopig niet bekend. Volgens de buren zou het ook wel eens om haar vriend kunnen gaan. “Dat was een jongere man. Een grote, en heel kalme altijd. Maar we kenden hem niet echt, het kan dus wel”, zeggen ze.

Het parket wil voorlopig niet meer informatie geven over hoe het tot een val uit het raam is kunnen komen. “De verdachte zal morgen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die na zijn verhoor zal beslissen over de aanhouding van de verdachte”, aldus Callewaert.