Bij Club Brugge gespeeld, kampioen met Anderlecht, in beeld bij Tottenham: het leven lachte Elos Elonga Ekakia toe. De Congolese spits genoot met volle teugen, tot hij een auto-ongeluk had, in coma belandde en zijn carrière voorbij was. Met veel geluk kan hij het 22 jaar later – hij is nu 48 – navertellen. “Want ik was zo goed als dood.”