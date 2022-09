Rudi Smidts geeft deze week allicht de fakkel door aan Toby Alderweireld: “Was ík de laatste Rode Duivel van Antwerp? Eerlijk, dat wist ik zelfs niet”

Wie is de laatste Rode Duivel die Antwerp afleverde? De geoefende voetbalkwisser antwoordt op die vraag nu al 25 jaar lang “Rudi Smidts”. Maar naar alle waarschijnlijkheid komt daar later deze week verandering in, nu Toby Alderweireld - vaste waarde in de selectie van Roberto Martinez - de kleuren van de Great Old verdedigt. De 59-jarige Smidts geeft met plezier de fakkel door: “Van mij had dit al veel eerder mogen gebeuren.”