Thibaut Courtois dient scheldende Atlético-fans van antwoord en wijst naar tattoo: “Ouders roepen hele slechte dingen in bijzijn van kinderen”

Ook tijdens de opwarming van de derby van zondagavond kreeg Courtois allerlei scheldwoorden naar het hoofd geslingerd. De Rode Duivel negeerde de scheldende fans in eerste instantie en hield het bij een grijns, maar reageerde dan toch even door naar de tattoo op zijn arm te verwijzen. Daarop staan zijn initialen “TC1” en de Champions League-beker van 2022. Courtois liet de tattoo zetten na zijn groot aandeel in de Champions League-winst van afgelopen seizoen.

De beelden:

“Ik hou wel van een vijandig sfeertje”, reageerde Courtois na de gewonnen wedstrijd (1-2) voor de camera van Play Sports. “Dat geeft mij een goede kick, adrenaline. Uiteindelijk speel ik deze matchen al vele jaren op deze manier. Ik warm gewoon met een glimlach op en ik luister naar wat ze roepen, ook al is dat heel fout. Het is gewoon ook een probleem van opvoeding. Ik zie ouders die hele slechte dingen roepen terwijl de kinderen ernaast staan.”

“Niet alleen hier, maar over heel de wereld hoor je alle scheldwoorden die er zijn als je op het veld van de vijandige ploeg speelt”, vervolgde Courtois. “Het is niet te doen. Het is precies alsof je mag roepen wat je wil als je een stadion betreedt. Dit is iets wat uit de wereld moet.”