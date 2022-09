Voorstel van twee speeldagen effectieve schorsing voor Alessio Da Cruz (KV Mechelen) en Dani Ramirez (Zulte Waregem)

Alessio Da Cruz werd een minuut voor tijd door Bert Put naar de kant gestuurd, zaterdag tijdens de match tegen OH Leuven. Op een ongevaarlijke plek op het middenveld had OHL-aanvoerder Maertens net de bal afgepakt wanneer Da Cruz een tackle langs achter inzette. Hij kon onmogelijk nog bij de bal en zijn studs gleden ook af op de kuit en enkel van Maertens.

Daniel Ramirez Fernandez werd in de 17e minuut van het veld gestuurd. De Zulte Waregem-spits ging in een rommelige fase op de verkeerde manier naar een losse bal, volgens scheidsrechter Brent Staesens. Met geheven studs tackelde hij over de bal en op het scheenbeen van Franck Boya dat nadien aan het bloeden was Meteen rood, aldus Staesens.

Als de clubs niet akkoord gaan met het voorstel, wordt de zaak dinsdagmiddag behandeld door het Disciplinair Comité van het Profvoetbal.