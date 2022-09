Met een recordopbrengst van 2,6 miljoen euro was het jongste Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker een succes. Maar in twee Kortrijkse supermarkten werd de verkoop noodgedwongen afgeblazen. De eigenaars wilden niet weten van plantjesverkopers in hun winkel. “Nog nooit meegemaakt”, klinkt het bij KotK.