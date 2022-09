Anthony Moris is blij met interlandbreak: “We konden niet meer wegsteken dat we vermoeid zijn”

Oef: de overwinning in Eupen was gevleid, maar de drie punten zijn voor Union wel een feit. De Brusselaars krijgen nu rust dankzij de interlandbreak, die volgens doelman Anthony Moris (32) op het ideale moment komt. Al kan de Luxemburger zelf niet van die rust genieten: hij moet vol aan de bak in de Nations League.

Indien u de wedstrijd tussen Eupen en Union gemist heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken: u heeft amper iets gemist. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel na goals van Adingra en Lambert, maar in het absolute slot ging Eupen-doelman Moser onder een hoge bal door waardoor Viktor Boniface de winnende treffer in doel kon knikken. “Het was echt een ingewikkelde wedstrijd”, zag ook doelman Anthony Moris. “De wedstrijd werd steeds zwaarder, dus ik ben enorm opgelucht dat we alsnog de drie punten pakken in het slot.”

Voor Moris was de wedstrijd tegen Eupen alleszins een speciale wedstrijd: 90 minuten lang werd hij uitgefloten door het thuispubliek, dat niet vergeten was dat Moris vorig seizoen theatraal tegen de vlakte ging nadat hij bekogeld werd met bier en aanstekers. Ook afgelopen zondag na het laatste fluitsginaal provoceerde Moris de fans met enkele gebaren. “Maar dat had ik misschien niet moeten doen”, beseft ook de doelman. “Het kan dat de politie nog een proces-verbaal opstelt. Na de wedstrijd wou ik gewoon de doelman van de tegenstander troosten, aangezien ik besef hoe zuur het is om in het slot nog een tegengoal te slikken terwijl je zelf niet vrijuit gaat. Maar om dan al die verwijten te horen, ook van kinderen: dat is echt triest.”

Het dient toch gezegd te worden: Union doet het ook dit seizoen helemaal niet slecht. “Zes op zes in Europa en een zesde plaats in de competitie is een mooie balans”, ziet ook Moris. “Maar we weten dat we ook al punten hebben laten liggen waar dat niet echt nodig was. Zeker na Europese wedstrijden: bijvoorbeeld de nederlaag in Mechelen of die tegen Genk. Met al die Europese wedstrijden hebben we een zwaar programma, maar we leren ook enorm veel uit dat soort wedstrijden. Onze ploeg blijft groeien en we worden elke wedstrijd net iets meer matuur. Natuurlijk zijn er nog dingen te corrigeren zoals individuele of technische fouten, maar dat heeft soms ook te maken met de vermoeidheid.”

Ideaal moment

Die vermoeidheid werd in Eupen uiteindelijk niet afgestraft: Union behoudt zo niet alleen uitzicht op de top vier (één punt achterstand op Leuven), ook mentaal is de overwinning een uitstekende zaak. “Het was inderdaad belangrijk om die interlandperiode in te duiken met een overwinning”, weet ook Moris. “We kunnen het niet meer verbergen dat de vermoeidheid ons parten speelt. Mentaal en fysiek geven we om de drie à vier dagen enorm veel, dus dat vergt energie. Bovendien spelen we in een systeem dat erg veel fysieke inspanningen vereist, en ook ons lijstje geblesseerden dikt tegenwoordig wat aan. Fysiek en mentaal komt deze interlandbreak echt op een ideaal moment. Maar we beseffen dat we na die break wel opnieuw alles zullen moeten geven. In oktober is er bijvoorbeeld geen interlandbreak meer, dus we spelen enorm veel wedstrijden op een maand tijd. Dat zal uiteraard zwaar zijn, maar we halen plezier uit elke wedstrijd.”

Moris zit tijdens de interlandbreak trouwens niet stil: met de Luxemburgse nationale ploeg werkt hij op 22 en 25 september wedstrijden af tegen respectievelijk Turkije en Litouwen.