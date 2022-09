Weinig zin in Nations League, wel in het WK: de Rode Duivels blazen met lange tanden verzamelen in Tubeke

De dertig geselecteerde Rode Duivels meldden zich allemaal in het nationaal oefencentrum in Tubeke, maar veel zin hebben ze er niet in. Tenminste, niet in de Nations League. Wel in het WK, dat straks volgt. Dus doen ze toch maar hun best.

“Euh, neen”, zei Thibaut Courtois toen hem voor de camera van Play Sports werd gevraagd of hij zin had in de Nations League-duels tegen Wales (donderdag) en Nederland (zondag). “We moeten het vooral zien als voorbereiding op het WK (20 november-18 december in Qatar, red.) en dan is dit beter dan te oefenen tegen Afrikaanse of Aziatische landen.”

Eindronde in eigen land

De wedstrijden tegen Wales en in Nederland kunnen de Rode Duivels nog een ticket voor de eindronde van de Nations League in eigen land opleveren, maar dat is dus slechts bijzaak volgens de spelers. “Neen, we gaan voor de twee”, zegt Roberto Martinez plichtbewust. “Nadat we vorig jaar al die EK-wedstrijden in eigen land misten, zou het mooi zijn dit goed te maken door de eindronde in eigen land te mogen organiseren. Maar daarvoor moeten we dus onze groep winnen.”

De winnaar van de groep van België – alleen leider Nederland komt naast de Rode Duivels in aanmerking – mag die eindronde organiseren. Oranje telt drie punten meer dan de Belgen en een voordelig doelsaldo in het onderlinge resultaat. Dat betekent dat Nederland donderdag beter niet wint in Polen. Anders moeten de Belgen zeker winnen tegen Wales – dat kan nog – maar zondag in Amsterdam ook, en dat met minstens drie goals verschil om alsnog de groep te winnen en de eindronde van de Nations League binnen te halen.

Iedereen aanwezig

De Rode Duivels zijn in de huidige selectie met 30, terwijl er maar 26 naar het WK mogen. Een certitude als Romelu Lukaku is nog afwezig en een hoogstwaarschijnlijke WK-ganger als Jérémy Doku stoomt zich nog klaar bij de beloften. Er zal dus moeten worden geknokt voor een plaatsje in de selectie. Daarom zijn er ook geen last minute-afzeggingen.

Ook met de blessures valt het mee. Er is geen verdere schade. Een tiental Rode Duivels trainde gisteren buiten, de rest hield zich binnen bezig met wat spieroefeningen. Jason Denayer, zonder club en toch opgeroepen door de bondscoach, was er ook bij. De verdediger is er evenwel bij om nog eens in groep te trainen. Hij komt niet in aanmerking voor de wedstrijden tegen Wales en Nederland en moet vrezen voor het WK als hij niet snel een club vindt.

Voorts waren de nieuwe WK-truitjes van de Rode Duivels gespreksonderwerp. Zonder zich concreet uit te spreken, leken de spelers niet bijster enthousiast. Vandaag trainen de Rode Duivels om 17.30 uur in Tubeke.