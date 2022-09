CEO Peter Bossaert is trots bij officiële opening bondsgebouw KBVB: “Speciaal moment voor ons”

Maandagavond heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) haar nieuwe bondsgebouw in Tubeke officieel geopend. De voetbalbond verliet in oktober vorig jaar al het ‘Glazen Huis’ aan de Houba De Strooperlaan in Brussel voor een gloednieuw hoofdkwartier bij het Proximus Basecamp in Tubeke. De plechtige opening volgde maandag.

“Dit is een speciaal moment voor ons”, zei Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, trots. “We moesten een meer moderne sportorganisatie worden en een sportcultuur ontwikkelen. We wilden als bond alles samenbrengen, op sportief, ondersteund en bestuursvlak. Het sportieve konden we niet verhuizen, dus zijn wij naar hier gekomen.”

‘In 2000, onder het voorzitterschap van Michel D’Hooghe en na Euro 2000, zijn de aanwezige fondsen besteed om deze terreinen in Tubeke te kopen”, ging Bossaert verder. “De bond wilde hier destijds een oefencentrum van internationale allure neerpoten. Wij hebben dat werk verdergezet. Ik hoop dat dat een beetje gelukt is. In een klein land als het onze kan je bergen verzetten. Dat hebben de Rode Duivels bewezen. En dat hebben wij ook willen doen. We zijn heel trots dit te hebben kunnen realiseren.”

Het Belgian Football Centre in Tubeke werd in 2016 in gebruik genomen door de verschillende nationale ploegen. “De werken zijn nu bijna helemaal af”, aldus Bossaert. “Er zijn nog drie terreinen onder constructie en de nieuwe tribune is bijna klaar. Zo kunnen we hier internationale jeugdmatchen en - toernooien organiseren.”

Bondsvoorzitter: “België wil Final Four Nations League organiseren”

Paul Van den Bulck, de voorzitter van de Belgische voetbalbond (KBVB), was maandag een tevreden man bij de officiële opening van het nieuwe bondsgebouw in Tubeke. Van den Bulck wilde onderlijnen dat de bond bezig is met een inhaalslag op infrastructureel vlak. België wil, indien het zich de komende week kwalificeert, de Final Four van de Nations League in juni volgend jaar organiseren. De kandidatuur voor de organisatie van het WK vrouwenvoetbal in 2027 is ook een prioriteit.

“Een goede infrastructuur is erg belangrijk”, legde Van den Bulck uit. “We hebben internationale ambitie. De Belgische voetbalbond was te lang afwezig van het internationale toneel, en dat ondanks de prestigieuze prestaties van onze nationale teams. We zouden liever vandaag dan morgen het WK vrouwenvoetbal organiseren. We zijn, samen met Nederland en Duitsland, kandidaat voor de editie van 2027 en we kijken daar enorm naar uit.”

De bond wil ook de Final Four van de Nations League organiseren, als de Rode Duivels zich komende week kunnen plaatsen. “Het zou fantastisch zijn voor onze fans dat deze fantastische lichting spelers in eigen land kan strijden voor een trofee”, aldus Van den Bulck. “We hebben een akkoord met de stad Brussel voor enkele kleine aanpassingen van het Koning Boudewijnstadion. Bij kwalificatie zijn we grote kandidaat voor de organisatie.”

“Het Koning Boudewijnstadion voldoet momenteel niet meer aan de moderne comfortvereisten”, erkende Van den Bulck. “Dat geldt ook voor vele clubstadions. Clubs botsen op obstakels, onder meer op het vlak van vergunningen. We willen samen met de autoriteiten een oplossing hiervoor vinden. Een goede infrastructuur is ook belangrijk voor het imago en de economie van ons land.”