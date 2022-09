Hackers nemen huurlingen van Poetin te grazen

De inzet van de huurlingen van de Wagner Group door Rusland is al lang een doorn in het oog van de Oekraïners. Maar nu lijkt het alsof ze de privémilitie, waar Poetin en het Kremlin zo graag gebruik van maken, een flinke klap hebben bezorgd. Ze claimen dat ze erin geslaagd zijn de website van de organisatie te hacken en zo heel veel persoonsgegevens van de huurlingen te pakken hebben gekregen.

Het bericht over de succesvolle hack is naar buiten gebracht door Mikhail Fedorov, minister voor Digitale Transformatie in Oekraïne. “We hebben al de persoonlijke gegevens van de huurlingen”, klinkt het triomfantelijk. En hij voegde eraan toe dat alle huurlingen die in Oekraïne komen vechten gestraft zullen worden. De hackers zouden de website ook een beetje herwerkt hebben met foto’s van gedode en verminkte huurlingen. Daarover kwam de boodschap: “We hebben al jullie persoonsgegevens. Welkom in Oekraïne. We wachten jullie op.”

Fedorov maakte kort na de inval naam met zijn oprichting van een IT-leger. Hij rekruteerde computerexperts om Russische cyberaanvallen te helpen afslaan, en zelf tegenaanvallen te kunnen opzetten. Het jongste lid van de regering-Zelenski wordt ook aanzien als de digitale-marketingstrateeg die er mee voor zorgde dat Zelenski aan de macht kwam.

Huurlingen zij aan zij met soldaten

LEES OOK: ‘De kok van Poetin’ verdedigt inzet van gevangenen in Oekraïne: “Het is zij of jullie kinderen”

Het is nog onduidelijk of de Oekraïners inderdaad persoonsgegevens te pakken hebben gekregen. De kans is ook groot dat het nooit duidelijk zal worden. De Wagner Group opereert in het grootste geheim. Rusland en het Kremlin zwijgen in alle talen over de inzet van de huurlingen. Toch wordt algemeen aangenomen dat ze in Oekraïne zij aan zij vechten met reguliere troepen van het Russische leger. Vorige week kwam de groep nog in het nieuws toen een filmpje uitlekte van Wagner-instructeurs die gevangenen in Russische detentiecentra proberen te ronselen voor de strijd in Oekraïne.

LEES OOK: De kok van Poetin, die ook al zijn duistere zaakjes regelt

Een van de leidende figuren binnen de Wagner Group zou de Rus Yevgeny Prigozhin zijn, een steenrijke zakenman. Hij luistert naar de bijnaam “de chef van Poetin”. Die dankt hij aan het verhaal dat hij zijn carrière is begonnen als restaurateur in het Kremlin, een zich een weg naar boven heeft geknokt.