Man krijgt hartstilstand tijdens evacuatie bij brand

De brand brak uit in een rijhuis van twee verdiepingen in Vorst. — © Brandweer Brussel

Vorst

In de nacht van maandag op dinsdag is er een brand uitgebroken in een rijhuis in de Emile des Grées du Loû in Vorst. De bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn op eigen kracht naar buiten gegaan. De brandweermannen troffen wel een zestigjarige man aan op de tweede verdieping. Daar was de brand ook uitgebroken.