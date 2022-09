Oude bekende Fabrice Olinga traint mee bij Zulte Waregem

De Kameroener zit sinds begin deze maand zonder club en traint bij Essevee vooral mee om zijn conditie te onderhouden. Op vandaag is het niet de bedoeling dat hij bij Zulte Waregem ook effectief een contract zal ondertekenen.

Olinga is voor Essevee echter geen onbekende. De West-Vlamingen haalden hem in 2014 immers als 17-jarige weg bij FC Malaga. Hij speelde toen zelfs even samen met Leye. Doorbreken deed hij echter nooit. In ons land verzamelde hij echter wel heel wat minuten bij Moeskroen, waar hij in zes seizoenen in totaal 127 keer in actie kwam. Zijn laatste club was het Portugese Rio Ave.