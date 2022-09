Oranje hoopt nieuw penaltydrama te voorkomen met… volleybalcoach

Na de Wet van Murphy, waardoor Louis van Gaal – nadat alles dat fout kón gaan, misging – het WK van 2002 miste, hoopt de bondscoach op het komende WK op de Les van Murphy. De staf van Oranje heeft voormalig volleybalcoach en prestatieconsultant Peter Murphy ingeschakeld om een penaltydrama als in 2014 te voorkomen. Onder Van Gaal strandde het Nederlands elftal in de halve finale door na strafschoppen van Argentinië te verliezen. “We zoeken de beste penaltykiller, omdat op veel toernooien is gebleken dat strafschoppen vaak de doorslag geven. Dus daar geef ik extra aandacht aan.”