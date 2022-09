Geliefde basketbalscheidsrechter (44) dood teruggevonden in kleedkamer van sporthal

Afgelopen zondag is scheidsrechter Collins Kanjanda (44) dood teruggevonden in de kleedkamer van de sporthal in Herk-de-Stad. De oorzaak van zijn overlijden is nog onbekend.

De 44-jarige uit Zimbabwe afkomstige, maar in Hasselt wonende Kanjanda ging zondag een rolstoelbasketbalwedstrijd in Herk-de-Stad fluiten, maar hij verscheen niet op het veld. “Enkele uren later is hij dood teruggevonden in de kleedkamer”, aldus Franky Verdurmen, aanspreekpunt voor de Limburgse scheidsrechters. “Op camerabeelden die achteraf geraadpleegd werden, zagen ze hem de kleedkamer binnengaan. Maar niemand had hem de sporthal zien binnenkomen. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Van kwaad opzet is geen sprake.”

“Misschien is hij gevallen? We weten het niet. Meer info heb ik nog niet, ik heb zijn vrouw nog niet kunnen bereiken. Toevallig floot ik zaterdag nog samen met Collins een meisjeswedstrijd in Houthalen. Er was nog niets aan de hand. Twee weken geleden heeft hij nog zonder problemen fysieke testen afgelegd”, vindt Vandurmen het toch moeilijk te bevatten.

“Heel het scheidsrechterskorps is zwaar aangeslagen. Overal was hij graag gezien, ook bij de clubs. Iedereen gaat hem heel hard missen. Volgend weekend zal er voor elke wedstrijd een minuut stilte gehouden worden.” (jope)