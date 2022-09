LIVE RODE DUIVELS. Hans Vanaken legt kritiek naast zich neer, Zeno Debast is “fier om hier te zitten”

Debast: "Ze noemen me hier nog niet Scampi"

"Ik ben hier goed opgevangen. Door iedereen. Jan Vertonghen is wel een goeie gids. Ik kan alles aan hem vragen. ik kijk op naar iedereen, maar Kevin Debruyne is van een enorm niveau. De coach zei dat ik me moest amuseren en veel opsteken. Leren van de andere. Ik moet nog een liedje zingen. Nog niemand heeft mij er iets over gevraagd. Als ik moet zingen zal het een keuze van dat moment zijn. Ik ken genoeg liedjes. Of iedereen me hier al Scampi noemt? Euh neen, mijn bijnaam van bij Anderlecht is nog niet haar hier overgewaaid. Laat maar zo."