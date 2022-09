Vorig jaar nog gepolst voor de Rode Duivels, nu invaller bij Les Bleus: Adrien Truffert vangt nieuwe Franse blessure op

Het blijft forfaits regenen bij de Franse nationale ploeg in aanloop naar de Nations Leagueduels tegen Oostenrijk en Denemarken. De Franse voetbalbond (FFF) bevestigt dinsdag dat de verdediger van Aston Villa met een blessure aan de rechterenkel sukkelt.

Hij wordt vervangen door Adrien Truffert (Rennes), die overkomt van de beloften.Digne was maandag zelf bij de kern van Les Bleus gehaald nadat Théo Hernandez (AC Milan) niet fit bleek. De linksbenige Truffert kennen we nog van de geruchten rond een mogelijke selectie voor de Rode Duivels. Hij werd vorig jaar gepolst door bondscoach Roberto Martinez, zonder succes. Net zoals de Nederlander Pascal Struijk.

Didier Deschamps mist voor de laatste twee groepsduels een rist spelers. Maandag haakte naast Hernandez ook doelman en aanvoerder Hugo Lloris af. Die forfaits kwamen bovenop de afzeggingen van Ibrahima Konaté, Presnel Kimpembe, de broers Theo en Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, Kingsley Coman en topschutter Karim Benzema.

© AP

Frankrijk staat met 2 op 12 op de vierde en laatste plaats in groep 1 van de A-divisie en riskeert te degraderen. Denemarken leidt met 9 punten voor Kroatië (7 punten) en Oostenrijk (4 punten). De wereldkampioen ontvangt donderdag in het Stade de France Oostenrijk en speelt zondag in Kopenhagen tegen Denemarken