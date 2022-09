“Werkelijk overal stond ze vol blauwe plekken”: crèche trekt aan alarmbel na mishandeling meisje (2), maar moeder ‘weet van niets’

Een twintiger uit Gent heeft dit voorjaar maanden in de cel gezeten omdat hij een tweejarig meisje mishandeld heeft. De feiten kwamen pas boven water nadat de crèche alarm sloeg over de vele blauwe plekken. De moeder van het meisje had naar eigen zeggen niks door. Het koppel wordt nu samen vervolgd. Ondertussen hebben ze wel al een nieuw kindje.

Het was de crèche van het peutertje (2) die dit jaar aan de alarmbel trok. Het personeel moest verschillende keren vaststellen dat het meisje vol blauwe plekken stond. “Aan haar oren, op de rug, de oorschelp, de buitenkant van het oor, werkelijk overal stond ze vol”, legde de procureur maandag uit.

De mama van het kindje werd hiermee geconfronteerd, maar wist naar eigen zeggen niet wat er gebeurd was. Al snel bleek dat de nieuwe partner van de vrouw verantwoordelijk was. Hij moest vaak voor het kindje zorgen als zij gaan werken was. Tijdens deze momenten liep het soms fout en mishandelde hij het kindje.

Stress door thuiswerk

De twintiger werd gearresteerd toen de feiten aan het licht kwamen en zat enkele maanden in voorhechtenis in de gevangenis. Maandag stond hij samen met de mama voor de rechtbank in Gent, hij voor opzettelijke slagen en verwondingen, zij voor schuldig verzuim.

De twintiger hangt 18 maanden celstraf boven het hoofd. “Ik heb zoveel spijt”, klonk het. “Ik moest die periode thuiswerken en kon de druk en stress van het werk samen met de zorgen voor het meisje niet aan. Ze vroeg veel aandacht en dan sloeg ik tilt. Ik heb ze enkele keren een duw gegeven.”

Het Openbaar Ministerie was ook streng voor de moeder. Voor haar werd tien maanden celstraf gevorderd. “Je zag die blauwe plekken over haar hele lichaam, maar greep niet in. De volgende keer ging je dat doen, maar je bleef jouw vriend beschermen in plaats van op te komen voor jouw eigen kind.”

Tweede kind

Het Gentse koppel heeft ondertussen samen ook een eerste kindje. Maar toen de rechter maandag vroeg wanneer het jongetje geboren was, moesten vader en moeder het antwoord schuldig blijven. Na een lange stilte moest de moeder toegeven dat ze “het zich gewoon niet kon herinneren”, waarop de rechter bedenkelijk keek.

De moeder van het peutertje wou haar vriend toch een laatste kans geven, klonk het. De advocate van de man bepleitte dan ook een opschorting onder strenge voorwaarden, zoals het volgen van begeleiding en de mogelijkheid dat hij de twee kinderen nooit alleen mag zien. Tegen 3 oktober valt het vonnis.