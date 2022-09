Binnenkort kunnen holebi-koppels “gezegend worden”

De pastorale aandacht focust onder meer op de homoseksuele personen zelf. “Langs de soms complexe weg om hun geaardheid te erkennen, te aanvaarden en positief te beleven, willen wij hen nabij blijven”, aldus de bisschoppen. Verder is er ook aandacht voor hun gezin en familie, maar ook voor de bredere samenleving en de kerkgemeenschap, “omdat een beter inzicht kan zorgen voor betere integratie”.

Er is al een tijdje meer aandacht voor homoseksuele personen binnen de kerkgemeenschap, maar de Vlaamse bisschoppen willen de pastorale betrokkenheid nu structureel verankeren. Daarom is Willy Bombeek, voormalig woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, benoemd als coördinator. “Bovendien zal elk bisdom iemand aanduiden om dezelfde pastorale aandacht te behartigen in het kader van de diocesane gezinspastoraal”, klinkt het.

“De ontmoeting met een pastoraal verantwoordelijke of begeleider is voor homoseksuele personen of paren een belangrijke schakel tot integratie in de geloofsgemeenschap”, onderstrepen de bisschoppen tot slot.