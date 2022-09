Apple verhoogt prijzen in App Store

De prijzen van apps en aankopen binnen apps in de App Store van Apple gaan omhoog. Het Amerikaanse techbedrijf verhoogt de prijzen in verschillende landen en regio’s, waaronder de eurozone volgende maand, zo maakte Apple aan ontwikkelaars bekend.

In Vietnam wordt de prijs verhoogd vanwege gewijzigde belastingregels. Waarom dit in andere landen gebeurt is niet direct duidelijk. Het heeft waarschijnlijk te maken met de sterke waardestijging van de dollar afgezet tegen andere valuta, zoals de euro. Naast de eurolanden krijgen onder meer Zweden, Japan, Zuid-Korea, Chili, Egypte, Pakistan en dus Vietnam vanaf 5 oktober te maken met prijsstijgingen. In Japan gaat het om een stijging van circa 30 procent. De eurozone lijkt een vergelijkbaar lot beschoren.

Eerder deze zomer verhoogde Apple de prijzen van zijn Macbooks, iPhones en iPads om het wisselkoersverschil te compenseren. De koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar is nu bijna gelijk en er zijn tekenen dat de dollar nog duurder zal worden.

De App Store is een belangrijke inkomstenbron van het bedrijf. Bij de afgelopen kwartaalupdate van Apple bleven de financiële prestaties van de App Store achter bij de verwachtingen. Topman Tim Cook erkende dat het bedrijf te maken had met “enige zwakte” en een tragere economie. Tegelijkertijd sprak hij de verwachting uit dat de inkomsten in het vierde kwartaal weer zullen toenemen.