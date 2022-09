Jonge moeder Shauni Denolf (29) die herinneringen wilde maken voor haar dochtertje, is overleden

Shauni Denolf (29) is overleden. De jonge moeder uit Middelkerke had uitgezaaide eierstokkanker. Eind juli kreeg ze te horen dat ze nog maar even te leven had. Drie weken geleden vertelde ze in deze krant nog over de gedachte die haar bezighield in haar laatste weken: hoe kon ze ervoor zorgen dat haar dochtertje van 3,5 haar altijd zou blijven herinneren? “Hopelijk zijn de brieven die ik heb geschreven genoeg.”

Shauni Denolf wist al een tijd dat ze ongeneeslijk ziek was. Begin 2021 kreeg ze de harde diagnose. “Een gezwel van zeven centimeter op de eierstokken met uitzaaiingen. Dat is erg, hé”, zei ze daarover. “Maar het is normaal een traag groeiende kanker. Mensen leven er nog tien jaar mee. Dat is te kort maar het is iets. Je trekt je daaraan op.” Maar een kleine twee maanden geleden viel nog een bom. Het was nog een kwestie van weken zeiden de dokters.

Maandag is de jonge vrouw – echtgenote van Sebastiaan, mama van Myla-June – overleden. Komende zaterdag vindt de uitvaart plaats. In het overlijdensbericht – dat Shauni zelf nog mee opstelde – wordt gevraagd om geen zwart te dragen, maar fleurige kledij in blauwe tinten. De West-Vlaamse wilde ook geen bloemen of kransen, maar “dromen en wensen voor Myla-June”.

Shauni Denolf. — © Yentl Mestdagh

Het was de gedachte aan haar dochter die haar in de laatste weken bezighield. “Myla-June is 3,5. Ze zal mij waarschijnlijk niet levendig blijven herinneren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze mij nooit zal vergeten? Ik heb brieven geschreven met de hand. Voor als ze haar eerste lief heeft. Voor als ze trouwt, als ze een kindje krijgt. Ik heb cadeautjes gekocht. Een pennenzak voor haar eerste dag op de lagere school. Een kettinkje met haar naam aan voor als ze zestien wordt. Ik hoop dat het genoeg is.”

Ze plaatste deze zomer ook een oproep, op de Facebook-pagina Drukke Mama’s. De respons was overweldigend. “Iemand stelde voor om samen met Myla-June een boom te planten in de tuin. Dat vind ik wel een mooi idee. Dat ze een plek heeft waar ze naartoe kan gaan en verbonden kan zijn met mij. Zonder dat ze altijd naar het kerkhof moet.”

Haar man Sebastiaan stond Shauni tot op het laatste moment bij. Haar overlijden – ook al kwam het verwacht – komt hard binnen. Maar er is ook troost. Zo zei Shauni het zelf: “We hebben de tijd om afscheid te nemen van elkaar. Om alles nog te zeggen. En ik zal zeggen wat ik ook wil dat er op mijn uitvaart wordt gezegd. Dat het oké is. Dat we een mooi leven hebben gehad, samen.”