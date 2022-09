Plopsa trekt aanvraag voor Mechels waterpretpark en stedelijk zwembad voorlopig in: “Maar we geven nog niet op”

Plopsa Group is ondertussen al vijf jaar bezig met plannen voor een waterpretpark aan Technopolis in Mechelen. — © Plopsa Group

Mechelen

Plopsa Group trekt voorlopig zijn aanvraag in voor de bouw van een waterpretpark en een nieuw stedelijk zwembad in Mechelen. Wanneer er een nieuwe komt, is nog niet uitgemaakt. “Maar we geven nog niet op, stoppen staat niet in mijn woordenboek”, reageert CEO Steve Van den Kerkhof. Aanleiding voor de intrekking is een tweede ongunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.