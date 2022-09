Nationale Bank zal zich moeten buigen over faillissement Merit Capital

De Nationale Bank zal haar advies moeten geven bij het faillissement van de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital. Wat er met het personeel van Merit zal gebeuren, is een bevoegdheid die bij de curatoren ligt.

“Op de raad van bestuur dinsdag werd, in samenspraak met de twee voorlopige bewindvoerders, beslist om het faillissement aan te vragen”, zegt voorlopig bewindvoerder Guy Vanhoucke. “De beslissing werd genomen door en met de bestuurders die thans nog in voege zijn (er waren eerder bestuurders opgestapt, red.).”

Op dit moment worden bij Merit de nodige stukken verzameld om het faillissement aan te vragen. Die stukken zullen - van zodra ze beschikbaar zijn - op een digitaal platform worden geplaatst. Vanaf dat moment is de aanvraag tot faillissement officieel. “Vervolgens zal de rechtbank zich moeten buigen over die aanvraag, en daar zal de Nationale Bank ook nog een advies moeten geven”, aldus meester Vanhoucke.

In totaal hangen er zeven juridische procedures rond Merit. Ook tussen de aandeelhouders zijn er heel wat meningsverschillen. Sinds de Nationale Bank de licentie van Merit in april introk, gingen de voorlopige bewindvoerders tevergeefs op zoek naar een overnemer, onder andere in Luxemburg.