Donald Trump lacht met Joe Biden na begrafenis van de Queen: “Ik had wel vooraan mogen zitten”

Donald Trump trok naar zijn sociale medium Truth Social om de spot te drijven met Joe Biden. Want die kreeg volgens de ex-president geen goede plek in Westminster Abbey. “Dit is wat er gebeurd is met Amerika op slechts twee jaar tijd. Geen respect”, schrijft hij.

© Truth Social

“Maar wel een goed moment voor onze president om contact te leggen met de leiders van enkele derdewereldlanden. Als ik president was geweest, dan hadden ze me niet vanachter gezet en zou ons land er heel anders uitzien dan hoe het nu is”, klinkt het nog.

Trump was zelf niets aanwezig en niet uitgenodigd voor de begrafenis van de Queen omdat enkel de huidige staatshoofden welkom waren.