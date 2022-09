Zwembad moet plots maandenlang dicht door administratieve blunder: “Waarom zijn er nooit alarmbellen afgegaan?”

Het zwembad van Kontich sluit vanaf woensdag 21 september voor onbepaalde tijd de deuren. Vorige week kwam aan het licht dat de milieuvergunning verlopen is en blijkbaar was niemand daarvan op de hoogte. “Waarom zijn er nooit alarmbellen afgegaan?”, vraagt burgemeester en voorzitter van directiecomité AGB Kontich Bart Seldeslachts (N-VA) zich af.

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) vernam vorige week dat zich een probleem stelt met de vergunning van het zwembad. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht maar duidelijk is dat er administratieve blunders zijn begaan.

De basis zou al teruggaan tot in 2016, nog in de vorige bestuursperiode. Het zwembad heropende toen nadat het ruim twee jaar gesloten was voor grondige renovatiewerken. “Als gevolg daarvan zou er een nieuwe vergunning moeten zijn aangevraagd”, zegt burgemeester Seldeslachts. “Hiervoor werd ook een dossier opgemaakt, maar dat is blijkbaar nooit ingediend geweest en dat werd door niemand opgemerkt. Daarbij komt nog dat de huidige vergunning, als ze dan al geldig zou zijn, op 26 september afloopt”, verklaart hij.

Niet meer voor dit jaar

“Het is de vraag hoe het komt dat er nooit alarmbellen zijn afgegaan. We hebben vanuit het directiecomité aan de administratie de opdracht gegeven uit te zoeken waar het is fout gelopen. Intussen zien we ons helaas genoodzaakt het zwembad te sluiten. Er stellen zich weliswaar geen veiligheidsrisico’s, maar tegelijkertijd zijn we van oordeel dat de voorbeeldfunctie als lokaal bestuur hier primeert. Het zou als organisatie geen goed signaal zijn als we de decretale verplichtingen in de wind zouden slaan en het zwembad zouden openhouden.”

Door deze beslissing blijven de deuren voor minstens een aantal maanden gesloten. “Er wordt nu zo snel mogelijk werk gemaakt van het dossier voor een nieuwe vergunningsaanvraag. Tegen 1 november hopen we met dat dossier klaar te zijn. Er volgt dan een traject met onder meer een openbaar onderzoek, waar toch enkele maanden overgaan. In principe is er een termijn van 107 dagen, maar we hopen dat er sneller een beslissing komt. Al is een heropening wellicht niet meer voor dit jaar.”

Grote impact

De sluiting heeft een grote impact, zowel naar particulieren, maar vooral ook voor de vele scholen en verenigingen die van het zwembad gebruikmaken. Zij blijven voor geruime tijd in de kou staan. Het nieuws zorgt dan ook voor heel wat verontwaardigde reacties.

De sporthal, het Halfdiep en het kunstgrasveld die deel uitmaken van het sportcomplex blijven voor alle duidelijkheid wel open. “We hebben ook de opdracht gegeven om versneld werk te maken van een doorlichting van alle andere gebouwen die tot het gemeentelijk patrimonium behoren om niet voor andere verrassingen komen te staan.”