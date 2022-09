Insuline-dode waarover Crevits in het parlement sprak, is natuurlijk overlijden volgens parket

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) meldde dinsdag dat er bij haar diensten een nieuw geval bekend was waarbij een bewoner van een woonzorgcentrum overleed na inspuiting met insuline, na eerdere incidenten in Oostrozebeke en Hasselt. Het parket van Limburg nuanceert ondertussen en bevestigt dat het dit keer toch om een natuurlijk overlijden gaat.

“Er is een derde situatie bekend waarbij er een bewoner werd opgenomen in het ziekenhuis na een inspuiting met insuline, hoewel de bewoner geen diabetespatiënt was. Die persoon is later overleden”, dat zei minister Crevits dinsdag in het Vlaams Parlement. Het bleek om het woonzorgcentrum Sint-Lambertus’Buren in het Limburgse Halen te gaan, bevestigde Lieve Van Boxen, woordvoerder van het rusthuis, aan onze redactie. “Wij hebben inderdaad in het voorjaar, eind februari, een insuline-incident gehad waarbij iemand is overleden. Dat is nog steeds een gerechtelijk onderzoek, over de inhoud kan ik dus weinig communiceren.”

Het parket van Limburg moest dinsdagnamiddag de uitspraken van Crevits nuanceren. Zij bevestigden dat er wel degelijk een gerechtelijke onderzoek gevoerd werd naar een mogelijk verdacht overlijden in een woonzorgcentrum in Halen. Er waren aanwijzingen dat er insuline zou gebruikt zijn geweest, maar onderzoek wees uit dat er geen sprake van insuline is. “Het gerechtelijk onderzoek zit in een eindfase. Er is momenteel geen verdere informatie dat er kwaad opzet mee gemoeid zou zijn,” aldus Bruno Coppin, persmagistraat van het parket van Limburg, dinsdagnamiddag.

Het kabinet-Crevits laat weten dat het die informatie van het Limburgse parket nog niet had of heeft gekregen en dat de minister in het parlement dan ook heeft geantwoord op basis van de beschikbare informatie.

Vier moorden en zes moordpogingen

In de afgelopen weken kwam aan het licht dat in een rusthuis in Oostrozebeke in 2020 drie moorden en zes moordpogingen waren gepleegd met insuline. De dader werd nog niet gevat. En ook afgelopen week raakte ook bekend dat een bejaarde man in het woonzorgcentrum Gaerveld in Hasselt een te hoge dosis insuline ingespoten kreeg, ook al is hij geen diabetespatiënt. Het incident dateert van 8 mei.

De CD&V-minister had het dinsdag nog over een “vierde situatie”. “Recent is er door mijn agentschap extra informatie opgevraagd naar aanleiding van een inspectiebezoek waarbij er melding was gemaakt van een ‘ernstige gebeurtenis’ die opnieuw niet door de voorziening werd gemeld. Ook dat maakt deel uit van een gerechtelijk onderzoek”, aldus minister Crevits. Het is voorlopig niet duidelijk naar welk incident de minister verwees.

Problemen met medicatie

Het rusthuis in Halen bevestigt wel dat ze sinds vrijdag onder verhoogd toezicht geplaatst werden. “Dat klopt, maar dat gaat over medicatie, dat geregistreerd moest worden en achter slot en grendel moest zitten. Daar schoten we om sommige plaatsen tekort, en daarom werden we onder verhoogd toezicht geplaatst. Maar dat staat los van het insuline-incident”, aldus de woordvoerder.

Ook de minister haalde dinsdag in het parlement het medicatiebeleid in de woonzorgcentra aan. Crevits benadrukte dat ze zich zorgen maakt. De resultaten van een steekproef die de minister door haar diensten heeft laten uitvoeren, zijn volgens haar alvast “zorgwekkend”.

“Uit die voorlopige resultaten blijkt dat de zorgdossiers in 72 procent van de voorzieningen voldoende bijzonderheden bevat (zoals het geven van medicatie onder toezicht, medicatie die geplet moet worden, nuchter moet gegeven worden of op een afwijkend tijdstip). Dat betekent ook dat het in een kwart van de woonzorgcentra niet oké is”, aldus Crevits.

Verder blijkt onder meer dat maar in zes van de tien woonzorgcentra consequent geregistreerd wordt door wie de medicatie is gegeven. “Maar in 42 procent van de gevallen is dat dus niet zo”, dixit minister Crevits. Als het over het toedienen van insuline gaat, blijkt dat bijna de helft van het aantal toegediende eenheden insuline met variabel schema niet consequent wordt geregistreerd.

Minister Crevits noemt de resultaten “problematisch”. Ze vraagt haar diensten nu om een betere opvolging en screening van het medicatiebeleid in de woonzorgcentra. Zo moeten de inspecties van het medicatiebeleid regelmatiger geanalyseerd worden om op die manier “gericht beleid te kunnen voeren”. Ze vraagt tegelijk om de inspectieverslagen meer uit te diepen zodat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen meer incidentele menselijke fouten en structurele tekorten.

