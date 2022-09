Zeker elf kinderen omgekomen in luchtaanval in Myanmar

Zeker elf kinderen zijn omgekomen in een luchtaanval die een school in het noorden van Myanmar trof. Dat meldt het VN-kinderfonds Unicef. Het leger beschuldigt lokale milities ervan burgers te gebruiken als menselijke schilden.

“Op 16 september zijn minstens elf kinderen gedood als gevolg van een luchtaanval en blinde beschietingen in civiele gebieden, waaronder een school in Depeyin in de regio Sagain”, aldus Unicef Myanmar. “Minstens 15 kinderen van dezelfde school zijn verdwenen. Unicef vraagt hun onmiddellijke vrijlating en in alle veiligheid.”

Een video die een lokale vereniging had geleverd, toont bloedsporen in de school, net als het lichaam van een kind.

De junta in het land bevestigde dinsdag dat verschillende dorpsbewoners dood en gewond raakten in een operatie met verschillende helikopters op vorige vrijdag, in de bewuste zone. Het Myanmarese leger beschuldigde lokale milities ervan dat ze burgers als menselijk schild gebruiken en oorlogsmisdaden plegen.

De internationale gemeenschap moet deze aanval veroordelen en alles eraan doen opdat de verantwoordelijken regenschap afleggen, zei Hassan Noor, directeur voor Azië van de ngo Save The Children.

Sinds de staatsgreep op 1 februari 2021, die leider Aung San Suu Kyi van de macht verdreef, voert het leger een bloedige repressie tegen zijn tegenstanders. Volgens een lokale ngo zijn bijna 2.300 burgers gedood en meer dan 15.000 opgepakt.