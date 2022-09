Poetin verdedigt nog eens zijn “soeverein” buitenlands beleid

De Russische president Vladimir Poetin zal zijn “soeverein” buitenlands beleid verderzetten en hekelde nog eens het Amerikaanse streven naar “hegemonie”. De uitspraken komen er enkele uren voor in New York de Algemene Vergadering van de VN van start gaat. Poetin vaardigde daarvoor zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov af, maar hield dinsdag wel een toespraak die vanop het VN-spreekgestoelte gegeven kon zijn. Dat deed hij bij de ontvangst van buitenlandse ambassadeurs die hun geloofsbrieven kwamen afgeven.

“De ontwikkeling naar multipolariteit wordt helaas tegengewerkt door zij die hun hegemonie over de wereld willen behouden en alles willen controleren: Zuid-Amerika, Europa, Azië en Afrika”, zei Poetin in een duidelijke toespeling op Washington. “Het moet gezegd: zij die sinds lang de hegemonie hebben doen het redelijk goed, maar dat kan niet voor altijd blijven duren, dat is onmogelijk.”

De doelstelling van de Russen is, in de woorden van de president die in februari buurland Oekraïne binnenviel, “een eensgezinde internationale agenda verder bevorderen en bijdragen tot een oplossing voor ernstige regionale crisissen”.

Niet alleen Washington kreeg kritiek van Poetin, ook de Europese Unie. “Het toppunt van cynisme is dat zelfs ons aanbod om 300.000 ton Russische meststoffen die vanwege de sancties in de Europese havens geblokkeerd zijn, gratis over te brengen naar de landen die ze nodig hebben, onbeantwoord blijft”, klonk het. Rusland kan producten zoals meststoffen niet verkopen vanwege de westerse sancties.

