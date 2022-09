Boegeroep, gefluit en omgekeerde vlaggen voor Nederlands koningspaar en prinses Amalia op Prinsjesdag

Op het stuk naar de schouwburg dat nog niet eens een kilometer lang is, wemelde het van de protesterende boeren en andere sympathisanten, zoals een groep die ook tijdens de coronademonstraties veelvuldig te zien was. Op het moment dat de Glazen Koets het paleis verliet was het even stil. Hierna begonnen de Oranjefans te juichen en zwaaien maar ze werden al vrij snel volledig overstemd door protestlawaai. Overal werden omgekeerde vlaggen getoond en hard op fluitjes geblazen.

Een van de Oranjefans liet zich verbaasd uit. “Net zagen we hier nog helemaal niets van en nu zijn ze overal. Ik snap dat ze iets willen laten horen, niemand heeft het momenteel makkelijk. Maar ik weet niet echt of het koningspaar hier iets aan kan doen”, verzucht ze.

“Rutte, rot op”, was er op andere plekken te horen. Een flinke groep draaide zich demonstratief om op het moment dat de Koning en Koningin met prinses Amalia langsreden. Saillant detail was dat prinses Beatrix, die voor het raam van de Raad van State zat, het allemaal kon zien.

© rr

De gemeente Den Haag had maandag al laten weten dat omgekeerde vlaggen toegestaan werden mits ze niet aan gemeentelijk bezit, zoals lantaarnpalen, zouden worden opgehangen. Vijf verschillende demonstraties waren aangemeld maar werden voornamelijk buiten het centrum waar de rijtoer was, gehouden.

Driftbui

De tegenstanders van het kabinetsbeleid waren al in de vroege ochtend naar Den Haag getrokken, enkele met tractoren. Daarop werd meteen een noodverordening ingezet. Enkele tractoren werden door de politie in beslag genomen. De boeren verspreidden zich vervolgens lopend door de stad. Vlak bij de ingang voor de gasten die aanwezig mochten zijn bij de Troonrede in de schouwburg stond ook een groepje demonstranten. Een van hen werd gearresteerd nadat hij een enorme driftbui kreeg en enkele agenten bleef uitschelden. Op het moment dat hij een van hen bespuugde werd hij, voor het oog van enkele ambassadeurs, in de boeien geslagen.

© arr

Boeren

Ondanks “alle beloftes” over toekomstperspectief voor boeren is nog steeds “compleet onduidelijk” wat de economische, sociale en culturele impact wordt van de kabinetsplannen voor bijvoorbeeld water, klimaat en stikstof, reageerde boerenorganisatie LTO Nederland op de troonrede. “De energiecrisis, die ook boeren en tuinders hard raakt, komt daar bovenop”, aldus de belangenvereniging voor land- en tuinbouw.

Prinsjesdag is volgens actiegroep Agractie een “verdrietige dag” voor boeren in Nederland. “De koning vertelde dezelfde boodschap die we al maanden horen”, zegt voorman Bart Kemp dinsdag na de troonrede in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. “Wij kunnen helaas geen positieve punten ontdekken die iets van het wantrouwen en de onzekerheid wegnemen of hoop geven.”

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag las koning Willem-Alexander de troonrede voor. Hij zei onder meer dat “we leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid.” “Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen.”

Het is “zorgwekkend” dat mensen “in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur”, zei hij.