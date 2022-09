De koningin is begraven, leve de koning. En er wacht Charles III een berg koninklijk werk. Maar achter hem zal een krachtige vrouw staan. Niet Camilla, zijn echtgenote. Wel prinses Anne, zijn zus. Zij stond het allerdichtst bij de Queen, is de nauwste vertrouweling van Charles en wordt de meest invloedrijke vrouw in de Britse koninklijke familie.