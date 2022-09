‘s Werelds grootste bouwer van elektrische auto’s klaar om Belgische markt te veroveren

Het gerucht ging al langer en is nu officieel bevestigd: BYD, kort voor ‘Build Your Dreams’, opent in oktober zijn eerste vestiging in ons land. Die zal meteen uitpakken met drie modellen. Allemaal elektrisch, allemaal ‘made in China’. BYD troefde deze zomer Tesla af als ’s werelds grootste producent van uitstootvrije auto’s en is voor bijna 20 procent in handen van meester-belegger Warren Buffett. Als visitekaartje kan dat tellen.

Atto 3, Han en Tang. Wen alvast aan die namen, want met die drie modellen start het Chinese BYD zijn verovering van de Belgische automarkt. Dat meldt Inchcape, de Britse distributeur die in ons land ook Toyota en Lexus invoert en waarmee BYD een deal sloot. In oktober opent de autogigant een eerste ‘belevingscentrum’ – showroom is zo passé – in Zaventem. En niet met één, maar meteen met drie modellen: de compacte middenklasser Atto 3, de sedan Han en de zevenzitter-SUV Tang. Er zouden ook concrete plannen zijn voor vestigingen in Gent en Antwerpen.

BYD werd in de jaren 90 opgericht als fabrikant van batterijen voor laptops en gsm’s van grote merken, zoals Nokia. Ervaring die de groep naar eigen zeggen goed van pas komt in de wereld van de elektrische auto’s. Die achtergrond als accubouwer zorgt ervoor dat BYD heel wat componenten – niet enkel de batterijen, maar ook de elektromotoren en zelfs een deel van de halfgeleiders – in eigen huis ontwikkelt. En dat heeft dan, zo klinkt het, een positieve impact op de prijzen. Die worden pas later deze week bekendgemaakt, maar BYD positioneert zichzelf alvast als “premium maar toegankelijk”. Het merk mikt daarbij onder meer op de fleetmarkt, nu almaar meer bedrijven de overstap maken naar uitstootvrij rijden.

© REUTERS

Al tiental Chinezen

BYD is niet de eerste (en ongetwijfeld niet de laatste) Chinese autobouwer die in ons land neerstrijkt. Constructeurs als MG, BAIC, DFSK, JAC, Maxus, Polestar, Lynk & Co, Seres en Aiways gingen hem al voor. Maar ondanks de grote én kapitaalkrachtige groepen die daar vaak achter zitten, zoals Dongfeng en Volvo-eigenaar Geely, is BYD toch nog van een totaal ander kaliber. Met een beurswaarde van meer dan 800 miljard dollar op de beurs van Hongkong is het een van de grootste onafhankelijke Chinese autobouwers (lees: niet in staatshanden).

Voor wie zich de vraag stelt of de Vlaming wel zit te wachten op al dat Chinese autogeweld: echte verkooptoppers zijn het nog lang niet. Maar wie er de inschrijvingscijfers van de FOD Mobiliteit en sectorfederatie Febiac op naslaat, zal merken dat de weinige merken die tussen januari en eind augustus maand na maand met een plusje kunnen pronken, ‘made in China’ zijn. Met 1.011 exemplaren (+86 procent) prijkt Polestar op de 28ste plaats, net voor Lynk & Co (854 stuks, +828 procent). Op plaats 33 vinden we MG (605 stuks, +35 procent).

LEES OOK.Is de Chinese invasie op onze wegen nog te stoppen? Hoe automerken als MG, BAIC en Polestar stilaan de Europese markt veroveren (+)