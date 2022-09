Activisten zetten Gentse stadshal ‘te koop’ uit protest tegen onbetaalbare woningen

Er staat een opvallend zoekertje op de vastgoedsite Immoweb: 64 nieuwe woningen, die gebouwd zullen worden in de stadshal. Ze staan te koop voor 199.000 euro en vrijdag is er zelfs een rondleiding gepland.

“Met een verbouwing van de Gentse stadshal gaan we 64 betaalbare woningen realiseren in het hart van Gent”, staat te lezen in het zoekertje van de nieuwe projectontwikkelaar Real 5. “Vrijdag 23 september starten de werkzaamheden en organiseren we een kijkdag.”

De nieuwbouwwoningen hebben Poeljemarkt 1 als adres, en zullen een badkamer en twee slaapkamers tellen. (Lees verder onder de foto)

© IF

Voor wie al helemaal mee was in het verhaal en een woning van 199.000 euro onder de stadshal wel zag zitten: het zoekertje is niet echt, maar maakt deel uit van een protestactie. Verschillende organisaties en burgerinitiatieven die ijveren voor betaalbaar wonen in Gent, verenigden zich in het zogezegde Real 5 ‘fair estate’ vastgoedbedrijf.

Met de actie vragen ze aandacht voor de situatie op de woonmarkt en de nood aan sociale en betaalbare initiatieven. “Wat we gemeen hebben, zijn woonoplossingen waar niet de winst, maar de bewoners vooropstaan. Door de nauwe samenwerking met medeburgers ligt de klemtoon op blijvende betaalbaarheid.”