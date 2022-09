Antonio Guterres waarschuwt wereldleiders voor “winter van wereldwijde ontevredenheid” tijdens VN-top

Bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dinsdag in New York, schetste secretaris-generaal Antonio Guterres een pessimistisch beeld van de situatie waarin de wereld zich vandaag bevindt. “De internationale gemeenschap is niet klaar of bereid om die grote dramatische uitdagingen van onze tijd aan te pakken”, zei Guterres in zijn openingstoespraak. Er dreigt “een winter van wereldwijde ontevredenheid”, vanwege de vele crisissen die de mensheid treffen.

De Portugees wil meer engagement van de landen bij de grote thema’s van deze eeuw, zoals de klimaatcrisis. “De koopkrachtcrisis woedt, het vertrouwen brokkelt af, de ongelijkheid ontploft, onze planeet staat in brand en toch zitten we vast aan een kolossaal mondiaal disfunctioneren. Mensen hebben pijn en de meest kwetsbaren lijden het meest.”

Vele crisissen, zoals dreigende hongersnoden of conflicten in Mali, Libië of Syrië bedreigen de toekomst van de mensheid en het lot van de planeet. “Vooruitgang in al deze en andere kwesties worden door geopolitieke spanningen gegijzeld”, aldus Guterres. “Onze wereld is in gevaar, en is vleugellam.”

Zo bedreigt een ongeziene droogte in de Hoorn van Afrika de levens en de kostwinning van 22 miljoen mensen. “Het kolossale mondiale disfunctioneren” kan niet door een paar landen worden opgelost, er is een “coalitie van de wereld” nodig.

De wereld blijft verslaafd aan fossiele brandstoffen, stelt Guterres ook vast. Hij riep daarom op de “uitzonderlijke winsten” van deze sector te belasten, en de opbrengsten te gebruiken voor verlichting van de hoge voedsel- en energieprijzen en kosten die ontstaan door klimaatverandering. Sommige olie- en gasbedrijven boeken, als gevolg van de hoge energieprijzen, momenteel recordwinsten.

Fossiele brandstofbedrijven die “zwelgen” in de winsten door de oorlog in Oekraïne “zouden minder tijd moeten besteden aan reclame om een communicatieramp te voorkomen en meer tijd aan het voorkomen van een wereldwijde ramp”, klonk het scherp bij de VN-secretaris-generaal. Enkele weken geleden hekelde hij al de “hebzucht” van olie- en gasbedrijven die “schandalige” winsten opstrijken “op de rug van de armsten”. Toen sprak hij nog echter niet van een belasting op die winsten te verdelen naar de slachtoffers van de opwarming van de Aarde.

De oorlog in Oekraïne kon niet ontbreken in de openingsspeech van Guterres. Het schip dat afgelopen zomer onder VN-vlag Oekraïne kon verlaten met aan boord Oekraïens graan omschreef Guterres als “een symbool van hoop”.

Later op dinsdag nemen ook nog de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Franse collega Emmanuel Macron het woord. Voor België zal premier Alexander De Croo vrijdag het woord nemen.